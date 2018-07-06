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МИД Франции: ответ на санкции США против Ирана будет выработан к ноябрю
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МИД Франции: ответ на санкции США против Ирана будет выработан к ноябрю 

ТАСС 6 июля 2018
Фото: ТАСС
ПАРИЖ, 6 июля. /ТАСС/. Многосторонний ответ на санкции США в отношении Ирана и торгующих с ним предприятий будет выработан к ноябрю. Об этом заявил в пятницу в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, комментируя реакцию мирового сообщества на экстерриториальные меры США.
"Эта тема находится на повестке дня", — сказал французский министр. «Санкции начнут действовать в августе, — отметил он. — До этого у нас слишком мало времени. Но к ноябрю, когда ожидается вторая волна, мы должны выработать решения».
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