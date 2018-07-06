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Дональд Трамп назвал американцев «тупицами»
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Дональд Трамп назвал американцев «тупицами» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент США в жесткой форме раскритиковал политику ведущих стран — членов НАТО.
Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Монтане перед своими сторонниками, назвал американцев «тупицами» (schmucks) за их долготерпение в отношении позиции стран — членов НАТО.
В частности, Трамп коснулся позиции Германии, которая, являясь самой крупной страной альянса, до сих пор не тратит на оборону обещанных еще в 2002 году двух процентов от ВВП. Так же поступают и другие страны, в результате чего до 90 процентов нагрузки несут США.
«Они — страны НАТО — заключают газовую сделку — нефть и газ из России, где они платят миллиарды и миллионы долларов России. Таким образом, они хотят защититься от Росси, но они платят миллиарды долларов России, и мы — тупицы, которые платят за все это», эмоционально заявил Трамп, которого цитирует портал Breitbart.
Также Трамп коснулся и «торговой войны» с Евросоюзом, упомянув о том, что страны ЕС ставят на пути США торговые барьеры, а сами «ввозят в США свои „Мерседесы“ и „БМВ“».
Ранее США объявили о введении торговых пошлин на ряд товаров из Мексики, Китая, Канады и Европы.
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