Украинские военные погибли на учениях

Несколько украинских военных погибли во время занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей, сообщили в пресс-службе оперативного командования «Запад».

В сообщении пресс-службы говорится, что в «одной из воинских частей оперативного командования произошло событие», в результате которого погибли и получили ранения несколько украинских военнослужащих. Подробности в командовании не уточняют.

«В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

По информации украинских СМИ, погибли трое военных, еще девять пострадали. Как сообщает ТСН, около 6.00 на Ровенском полигоне произошел разрыв миномета, что послужило причиной произошедшего.

«Голос.ua», в свою очередь, сообщает, что украинские военные на учениях отрабатывали форсирование водных преград на танках.