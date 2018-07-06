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Украинские военные погибли на учениях
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Украинские военные погибли на учениях 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Несколько украинских военных погибли во время занятий по боевой подготовке в одной из воинских частей, сообщили в пресс-службе оперативного командования «Запад».
В сообщении пресс-службы говорится, что в «одной из воинских частей оперативного командования произошло событие», в результате которого погибли и получили ранения несколько украинских военнослужащих. Подробности в командовании не уточняют.
«В настоящее время обстоятельства трагического случая выясняются», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
По информации украинских СМИ, погибли трое военных, еще девять пострадали. Как сообщает ТСН, около 6.00 на Ровенском полигоне произошел разрыв миномета, что послужило причиной произошедшего.
«Голос.ua», в свою очередь, сообщает, что украинские военные на учениях отрабатывали форсирование водных преград на танках.
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