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В администрации США рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа
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В администрации США рассказали о предстоящей встрече Путина и Трампа 

Газета.Ru 5 июля 2018
Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа может привести к «конкретным договоренностям». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в администрации США.
По данным агентства, в администрации США допускают, что Трамп и Путин придут к конкретным договоренностям в ходе встречи в Хельсинки.
Как отмечается, лидеры могут объявить о достигнутых соглашениях по итогам встречи.
Ранее СМИ назвали место встречи Путина и Трампа.
5 июля посол США в России Джон Хантсман заявил, что Путин и Трамп проведут встречу один на один в Хельсинки.
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