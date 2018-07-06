Трамп призвал голосовать за республиканцев, заявив, что демократы хотят анархии

ТАСС , 6 июля. Президент США Дональд Трамп в четверг призвал американцев голосовать на ноябрьских выборах в Конгресс за представителей Республиканской партии , заявив, что под руководством ее оппонентов-демократов в страну проникнут бандформирования, увеличится приток наркотиков, а граждане США потеряют рабочие места. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter, добавив при этом, что демократы выступают за анархию и хаос.

"Голос за демократов в ноябре — это голос за то, чтобы позволить MS-13 (преступная группировка, являющаяся одной из наиболее опасных в США — прим. ТАСС) разрастаться в наших населенных пунктах, дать ход притоку наркотиков в наши города и отобрать работу и льготы у трудолюбивых американцев, — написал Трамп. — Демократы хотят анархии, всепрощения и хаоса — республиканцы хотят закона, порядка и справедливости!". Глава американской администрации отметил также, что под руководством Республиканской партии весь мир уважает США, так как власти страны придерживаются принципа «Америка прежде всего».

Ранее в четверг президент США выступил на встрече со своими сторонниками в штате Монтана