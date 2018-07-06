Ещё
Президент Колумбии отверг вооруженный конфликт с Венесуэлой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Президент Колумбии отверг вооруженный конфликт с Венесуэлой 

Российская Газета 19 минут назад
Избранный президент Колумбии Иван Дуке отверг возможность участия Боготы в военной операции на территории Венесуэлы. Между тем он выразил согласие с тем, что необходимо продолжать оказывать давление на власти южноамериканской страны.
"Я никогда не говорил о [возможности] военного вмешательства или провоцировании военного вмешательства", — цитирует Дуке ТАСС.
Президент США Дональд Трамп ранее обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу, также он поднимал данную тему с руководителями четырех латиноамериканских государств, в том числе Колумбии.
Российская Газета: последние новости
Трамп: США вернутся к "другому пути" в случае обмана КНДР Трамп пожелал США никогда не воспользоваться своим новейшим вооружением Путин встретится с советником президента США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сибиряки объявили себя гражданами СССР и не платят ЖКХ96
В Японии казнен основатель секты «Аум Синрике»6
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»39
Утопивший солдата на танке офицер попросился в Сирию38
В Раде обвинили США в ссоре Украины и России12
Видео
01:07
США опубликовали видеозаписи ядерных испытаний
Оружие
01:04
Венесуэла грозит США «вторым Вьетнамом»
В мире Войска
01:06
Крупный пожар в центре Москвы сняли на видео
Пожары
01:00
Балтийскому морю грозит катастрофа
Наука и техника Наука
01:00
Россиянки расцеловали корейского репортера
Общество Азия
19:56
Пенсионный фонд предложили упразднить
Экономика
01:10
Депутат Рады опозорился в прямом эфире
Украина В мире
04:41
Путин напомнил о не чувствующих улучшений россиянах
Политика
00:59
Беременной Кудрявцевой поставили диагноз
Шоу-бизнес
01:29
Пассажир рухнувшего лифта рассказал о спасении
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение