Президент Колумбии отверг вооруженный конфликт с Венесуэлой 

Избранный президент Колумбии Иван Дуке отверг возможность участия Боготы в военной операции на территории Венесуэлы. Между тем он выразил согласие с тем, что необходимо продолжать оказывать давление на власти южноамериканской страны.
"Я никогда не говорил о [возможности] военного вмешательства или провоцировании военного вмешательства", — цитирует Дуке ТАСС.
Президент США Дональд Трамп ранее обсуждал со своими советниками возможность военного вторжения США в Венесуэлу, также он поднимал данную тему с руководителями четырех латиноамериканских государств, в том числе Колумбии.