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Трамп: США вернутся к «другому пути» в случае обмана КНДР
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Трамп: США вернутся к «другому пути» в случае обмана КНДР 

Российская Газета 6 июля 2018
Фото: News.ru
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него хорошие предчувствия насчет главы КНДР Ким Чен Ына. Между тем американский лидер добавил, что, если они будут обмануты, Соединенные Штаты могут вернуться к «другому пути».
"Посмотрим-посмотрим. Все, что я могу вам сказать", — охарактеризовал хозяин Белого дома выполнение обещания Северной Кореей. Он подчеркнул, что пока не было проведено ни одного ядерного испытания и пуска ракет. Ранее Трамп заявлял, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро», напоминает РИА Новости.
Первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились главы гоударств, состоялся 12 июня в Сингапуре.
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