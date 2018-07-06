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США захотели привлечь Россию к ответственности за «гибридную войну»
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США захотели привлечь Россию к ответственности за «гибридную войну» 

Деловая газета «Взгляд» 6 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Посол США в России Джон Хантсман перечислил приписываемые России действия, за которые Москва, по мнению Вашингтона, должна ответить.
Хантсман заявил, что Москве и Вашингтону нужно осознать необходимость «трезвой оценки коренных причин наших проблем», необходимо разобраться, в чем заключаются «причины кризисов» и как их «лучше всего урегулировать», передает ТАСС.
Нужен «диалог о реальном состоянии отношений» России и США, сказал посол, добавив, что страны должны «понять, каковы наши ожидания». Круг обсуждаемых вопросов включает, в частности, Украину, Сирию, стратегическую стабильность и контроль над вооружениями.
По словам Хантсмана, США ждут, что Россия «понесет ответственность за многие свои действия»: «вмешательство» в американские выборы, «злонамеренную деятельность по всей Европе», «гибридную войну».
Посол отметил, что между Москвой и Вашингтоном все еще не состоялось «прямое обсуждение за столом переговоров» приписываемого России «вмешательства», не было «прямого диалога».
Он также сообщил, что лидеры двух стран 16 июля проведут «двустороннюю встречу один на один,
а затем переговоры в расширенном формате, за которой последует рабочий ланч».
По словам посла, правительство США признает, что проведение полноформатного российско-американского саммита отвечает интересам Вашингтона.
Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 16 июля в Финляндии, где лидеры России и США пробудут один день и, как предполагается, проведут в том числе встречу без свидетелей.
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