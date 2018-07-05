ВСУ могут использовать данные СММ в военных целях, заявил Лукашевич

"Второго июля СММ обнаружила, что к её наблюдательной камере в Широкино присоединен кабель, ведущий к расположенному поблизости объекту ВСУ. Это указывает на то, что силовики могут использовать информацию СММ в военных целях", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.