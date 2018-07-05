ВСУ могут использовать данные СММ в военных целях, заявил Лукашевич 

ВЕНА, 5 июл — РИА Новости. Вооружённые силы Украины могут использовать данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в военных целях, заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"Второго июля СММ обнаружила, что к её наблюдательной камере в Широкино присоединен кабель, ведущий к расположенному поблизости объекту ВСУ. Это указывает на то, что силовики могут использовать информацию СММ в военных целях", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.