Трамп намерен достичь двусторонней торговой сделки с Британией

"Заключение двусторонней торговой сделки с Великобританией является одной из приоритетных задач Трампа", — сказал Джонсон.

По его словам, целью визита Трампа также является укрепление отношений между двумя странами.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II примет Трампа в ходе его визита в Британию.

Также стало известно, что над Лондоном запустят дирижабль в виде Трампа.