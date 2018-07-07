Ещё
Трамп намерен достичь двусторонней торговой сделки с Британией
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва ушла по воду
Москва ушла по воду

Трамп намерен достичь двусторонней торговой сделки с Британией 

Газета.Ru 7 июля 2018
Фото: Reuters
Посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон заявил, что американский лидер Дональд Трамп в ходе визита в Британию планирует добиться двусторонней торговой сделки с Лондоном. Об этом сообщает Reuters.
"Заключение двусторонней торговой сделки с Великобританией является одной из приоритетных задач Трампа", — сказал Джонсон.
По его словам, целью визита Трампа также является укрепление отношений между двумя странами.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II примет Трампа в ходе его визита в Британию.
Также стало известно, что над Лондоном запустят дирижабль в виде Трампа.
Газета.Ru: последние новости
Волкер пояснил позицию США по поводу признания Крыма российским В Кремле допустили личную беседу Путина и Трампа в Хельсинки ВСУ выпустили более 50 боеприпасов по ДНР за сутки
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло12
Савченко избили в Киеве27
В московском метро произошло самоубийство91
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал12
Москва ушла под воду6
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение