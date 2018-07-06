Над Лондоном запустят дирижабль-Трамп

"Мэр уважает право на мирный протест и понимает, что он может иметь разные формы", — рассказали в пресс-службе мэра.

Уточняется, что дирижабль имеет шесть метров в высоту и изображает недовольного младенца с лицом Трампа.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании усиливает меры безопасности в стране из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа.

Британские власти ожидают массовых протестов в стране во время визита Трампа. Как отмечается, защиту президента США будут обеспечивать около 10 тысяч полицейских, 40 машин полиции и мотоциклетный эскорт.