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Над Лондоном запустят дирижабль-Трамп
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Над Лондоном запустят дирижабль-Трамп 

Газета.Ru 6 июля 2018
Фото: Газета.Ru
Мэр Лондона Садик Хан разрешил протестующим запустить над зданием парламента дирижабль, изображающий президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.
"Мэр уважает право на мирный протест и понимает, что он может иметь разные формы", — рассказали в пресс-службе мэра.
Уточняется, что дирижабль имеет шесть метров в высоту и изображает недовольного младенца с лицом Трампа.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании усиливает меры безопасности в стране из-за предстоящего визита президента США Дональда Трампа.
Британские власти ожидают массовых протестов в стране во время визита Трампа. Как отмечается, защиту президента США будут обеспечивать около 10 тысяч полицейских, 40 машин полиции и мотоциклетный эскорт.
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