Террористы заявили о подрыве американцев в Сирии

По его данным, соответствующая информация размещена связанным с экстремистами новостным агентством Amaq. Сообщается, что в провинции Дейр-эз-Зор убиты были четыре американских солдата. Они якобы погибли при взрыве фугаса, заложенного у дороги в селе Эн-Намлия.

Авторы канала отмечают, что днем ранее местные СМИ заявляли о гибели в том же селе двух американских военных, которые участвовали в совместном патрулировании с курдскими силами. Командование США потери не подтверждало.

В июне боевики ИГ также сообщали, что им удалось подорвать армейский автомобиль Humvee неподалеку от населенного пункта Рабика. В результате якобы погибли три американских солдата. Тогда США о потерях в этом районе также не сообщали.