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Террористы заявили о подрыве американцев в Сирии
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Террористы заявили о подрыве американцев в Сирии 

Lenta.ru 5 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Боевики террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) заявили о новых жертвах со стороны военнослужащих США в Сирии. Об этом пишет Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом ситуации на Ближнем Востоке.
По его данным, соответствующая информация размещена связанным с экстремистами новостным агентством Amaq. Сообщается, что в провинции Дейр-эз-Зор убиты были четыре американских солдата. Они якобы погибли при взрыве фугаса, заложенного у дороги в селе Эн-Намлия.
Авторы канала отмечают, что днем ранее местные СМИ заявляли о гибели в том же селе двух американских военных, которые участвовали в совместном патрулировании с курдскими силами. Командование США потери не подтверждало.
В июне боевики ИГ также сообщали, что им удалось подорвать армейский автомобиль Humvee неподалеку от населенного пункта Рабика. В результате якобы погибли три американских солдата. Тогда США о потерях в этом районе также не сообщали.
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