Россия призвала ОБСЕ помочь Вышинскому

Лукашевич призвал ОБСЕ приложить все усилия для освобождения Вышинского

По словам Лукашевича, киевские власти преследуют Вышинского "по сфабрикованному обвинению в государственной измене за его стремление доносить правдивую информацию о происходящем на Украине". "Призываем вас, г-н А [рлем] Дезир, приложить все усилия для освобождения К. Вышинского", — заявил он.