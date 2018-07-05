Ещё
Россия призвала ОБСЕ помочь Вышинскому
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашевич призвал ОБСЕ приложить все усилия для освобождения Вышинского 

ТАСС 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал организацию приложить все усилия для освобождения задержанного на Украине главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Текст заявления размещен в четверг на сайте представительства.
По словам Лукашевича, киевские власти преследуют Вышинского "по сфабрикованному обвинению в государственной измене за его стремление доносить правдивую информацию о происходящем на Украине". "Призываем вас, г-н А [рлем] Дезир, приложить все усилия для освобождения К. Вышинского", — заявил он.
Служба безопасности Украины 15 мая провела операцию в отношении сотрудников агентства "РИА Новости Украина". В центральном офисе в Киеве, в его пресс-центре, а также в квартирах нескольких журналистов прошли обыски. Главный редактор агентства Кирилл Вышинский был задержан по обвинению в государственной измене, Херсонский городской суд 17 мая арестовал журналиста на два месяца по этому обвинению, ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. Вышинский своей вины не признал.
ТАСС: последние новости
В Китае заявили, что тарифная политика США может привести к глобальной торговой войне МО РФ: лидеры вооруженных формирований провинции Дераа согласились на прекращение огня ОБСЕ за неделю зафиксировала 8,2 тыс. нарушений режима прекращения огня в Донбассе
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве35
Москва ушла под воду10
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло18
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение