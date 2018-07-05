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США не планируют сокращать военный контингент в Германии
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США не планируют сокращать военный контингент в Германии 

РИА Новости 5 июля 2018
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 5 июл — РИА Новости. Вашингтон не планирует сокращать контингент американских военных в Германии, заявила в ходе телефонного брифинга в четверг представитель администрации США.
"Совершенно ничего не говорилось о сокращении численности войск в Германии или о чем-либо, что бы изменило присутствие там 32 тысяч наших военных", — сказала представитель администрации, отвечая на вопрос о том, планируется ли сокращать число военных США в ФРГ.
В четверг дипломатический источник в Брюсселе сообщил РИА Новости, что США на саммите НАТО, который пройдет 11-12 июля в Брюсселе, могут пригрозить Германии выводом 35 тысяч своих военных с баз НАТО на территории страны в случае отказа Берлина увеличить военный бюджет.
Ожидается, что президент США Дональд Трамп на натовском саммите вновь потребует от союзников взять обязательство увеличить к середине 2020 года оборонные расходы до требуемых 2% от ВВП.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в предстоящие десять лет Германия будет повышать расходы на оборону до 2% от ВВП, что является обязательством стран-членов НАТО, принятым на саммите в 2014 году в Бухаресте. По словам Меркель, в 2019 году Германия увеличит военный бюджет до 1,34% от ВВП, а к 2025 году — до 1,5%.
Дональд Трамп неоднократно призывал партнеров по альянсу выполнять достигнутые в Бухаресте договоренности, угрожая в противном случае сократить участие США в общих программах по обеспечению безопасности стран-членов НАТО.
По данным СМИ, по всему миру в настоящее время находятся около 200 тысяч американских военных, из них в Европе — до 60 тысяч военнослужащих всех родов войск. Они дислоцированы в Германии, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге и Италии.
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