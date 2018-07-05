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США снова угрожает России санкциями
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США снова угрожает России санкциями 

Авторадио 5 июля 2018
США пригрозили России «драконовскими мерами». Это произойдёт в том случае, если наша страна попытается вмешаться в ноябрьские выборы президента Америки. Об этом заявил сенатор Джон Нили Кеннеди в интервью изданию «Коммерсант». Сенатор, правда, не уточнил, что он подразумевает под «драконовскими мерами», но отметил, что реакция будет зависеть от действий России. Напомним, Соединённые Штаты неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Дональду Трампу победить. Москва все обвинения опровергла.
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