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США ввели санкции против террористической группировки из Бахрейна
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США ввели санкции против террористической группировки из Бахрейна 

ТАСС 5 часов назад
Фото: ТВ Центр
ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. Госдепартамент и минфин США ввели санкции против террористической организации «бригада аль-Аштар», действующей на территории Бахрейна, а также против двух членов этой группировки. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе американского минфина.
"Группировка, поддерживаемая Ираном, создана в 2013 году, ее цель — свержение правительства Бахрейна, — говорится в заявлении. — Она брала на себя ответственность за многочисленные атаки против полиции и сил безопасности страны".
Теперь данная террористическая организация лишена доступа к американской финансовой системе. Гражданам США запрещено заключать с ее членами какие-либо сделки или вступать в иные деловые отношения. Любая их собственность или активы на территории Соединенных Штатов, при наличии таковых, будут заморожены.
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