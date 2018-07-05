Ещё
Мадуро призвал военных Венесуэлы быть готовыми отразить вторжение США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро призвал военных Венесуэлы быть готовыми отразить вторжение США 

Газета.Ru 17 минут назад
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал вооруженные силы «не терять бдительности» после появившихся в американских СМИ сообщений о готовности его коллеги из США Дональда Трампа начать военное вторжение в Венесуэлу, сообщает латиноамериканский телеканал Televisa.
Во время церемонии присуждения новых званий военным лидер Венесуэлы процитировал отрывки из американских газет. В них сообщалось, что Трамп с несколькими своими советниками обсуждал возможность военного вторжения в страну, в связи с чем Мадуро призвал защищать право Венесуэлы на мирную жизнь.
"Вам нельзя терять бдительность ни на секунду, потому что мы защищаем самое главное право, которое было у нашей страны за всю ее историю … — жить в мире", — заявил Мадуро.
Президент подчеркнул, что вопрос о военном вторжении Трамп задал «после визита венесуэльских оппонентов в Белый дом». Он также отметил, что «интервенция империи Соединенных штатов не может всегда быть решением проблем Венесуэлы».
Ранее сообщалось, что в августе 2017 года Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу.
Газета.Ru: последние новости
Ставших мемами жующих болельщиков пригласили на матч Россия – Хорватия На оптовом рынке подорожал бензин Панингейт – начало глобального перелома
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал Кириенко Героем России332
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей10
Грудинин бросил жену284
Евро преодолел психологическую отметку24
Что даст стране второй мегамост207
Видео
00:28
Российского летчика Ярошенко пытали в США
В мире США
01:00
Киев отказался возвращать средства российскому «МиГ»
Украина В мире
00:10
Беспилотник атаковал АЭС во Франции
Происшествия
00:08
Китаянка хотела украсть мед, но пчелы отомстили
Происшествия
13:21
Путин сделал Кириенко Героем России
Политика Общество
01:12
Пока вы спали: Россиян выселяют из отелей
Общество
00:59
Грудинин бросил жену
Общество Другое
16:32
Бомба под доходы россиян: что разгонит цены
Личный счет Статьи
04:02
Новый вид завещания готовят для граждан
Общество Личный счет
01:35
Россия отказалась от «Фарнборо»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение