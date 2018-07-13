Израильская армия ударила по летевшему со стороны Сирии беспилотнику

Израильские военные выпустили ракету Patriot по летевшему со стороны Сирии беспилотнику, сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (IDF).

«Ракета Patriot была выпущена по БПЛА, который приблизился к Израилю со стороны Сирии», — говорится в сообщении.

Позднее в IDF сообщили, что ракета была выпущена «по сирийскому БПЛА, пролетающему над демилитаризованной зоной». В Армии обороны Израяля добавили, что ракете, скорее всего, удалось сбить беспилотник.