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Израильская армия ударила по летевшему со стороны Сирии беспилотнику
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Израильская армия ударила по летевшему со стороны Сирии беспилотнику 

Rambler News Service 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Израильские военные выпустили ракету Patriot по летевшему со стороны Сирии беспилотнику, сообщается в Twitter Армии обороны Израиля (IDF).
«Ракета Patriot была выпущена по БПЛА, который приблизился к Израилю со стороны Сирии», — говорится в сообщении.
Позднее в IDF сообщили, что ракета была выпущена «по сирийскому БПЛА, пролетающему над демилитаризованной зоной». В Армии обороны Израяля добавили, что ракете, скорее всего, удалось сбить беспилотник.
Ранее The Times of Israel со ссылкой на заявление военных сообщило, что Израиль атаковал три поста армии Сирии в ответ на вторжение сирийского беспилотника. По словам военных, инцидент с вторжением в воздушное пространство страны сирийского беспилотника произошел за несколько часов до ответных ударов, а дрон был сбит.
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