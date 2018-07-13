Израиль сбил беспилотник, летевший со стороны Сирии 

Израильские военные пустили ракету Patriot по беспилотнику, который двигался к границе со стороны Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля, передает ТАСС.
Сирийский беспилотник, по которому израильская система ПВО выпустила ракету, находился в демилитаризованной зоне в районе линии разделения между двумя государствами.
Накануне сообщалось, что израильские военные нанесли удары по трем военным постам в Сирии в ответ на запуск беспилотника, который проник на израильскую территорию. Летательный аппарат вторгся в пределы Израиля на 10 км и был сбит ракетой.