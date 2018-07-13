Ещё
Израиль сбил беспилотник, летевший со стороны Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Трамп назвал Россию противником
Трамп назвал Россию противником

Израиль сбил беспилотник, летевший со стороны Сирии 

BFM.RU 13 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
Израильские военные пустили ракету Patriot по беспилотнику, который двигался к границе со стороны Сирии. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Армии обороны Израиля, передает ТАСС.
Сирийский беспилотник, по которому израильская система ПВО выпустила ракету, находился в демилитаризованной зоне в районе линии разделения между двумя государствами.
Накануне сообщалось, что израильские военные нанесли удары по трем военным постам в Сирии в ответ на запуск беспилотника, который проник на израильскую территорию. Летательный аппарат вторгся в пределы Израиля на 10 км и был сбит ракетой.
BFM.RU: последние новости
Тимошенко поведала, как Украине вернуть Крым Трамп подумает, как решить проблему Крыма Минобороны РФ опровергло сообщения о гибели в Сирии российских военных
Комментарии  Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль сбил российский беспилотник303
Украинец умер после драки с россиянином в Турции121
Девушка бросила армию и обогатилась на Instagram4
«Будут воровать в два раза больше»437
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ254
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Пара занялась сексом на шоссе в Петербурге
Общество
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Израиль сбил российский беспилотник
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение