На Украине назвали количество потерянного ВСУ оружия за четыре года

С 2014 по 2018 год Вооруженные силы Украины потеряли более 15 тысяч единиц огнестрельного оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главного военного прокурора Незалежной Анатолия Матиоса.

— Автоматов — почти 7645, пистолетов — почти 3000, винтовок, пулемётов — 2200, гранатомётов — 2258, — заявил он на заседании комитета Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Также Матиос добавил, что за четыре года было поставлено на учет 258 единиц трофейного оружия.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что Украина угрожает всем «мощнейшей крылатой ракетой».