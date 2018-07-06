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Трамп обсудит с Мэй политику в отношении России и «дело Скрипалей»
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Трамп обсудит с Мэй политику в отношении России и «дело Скрипалей» 

РИА Новости 6 июля 2018
Фото: Москва24
ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящего визита в Лондон, куда он прибудет 12 июля, намерен обсудить с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй политику в отношении России, в том числе «дело Скрипалей».
"Я знаю, что будут обсуждения по этому вопросу, по вопросу отношений с Россией", — сообщил журналистам посол США в Великобритании Роберт Джонсон.
Он подтвердил, что США находятся «на одной стороне» с Великобританией по ситуации с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери, в чем британские власти обвиняют Россию. Джонсон напомнил, что весной США в знак солидарности с Великобританией выслали 60 российских дипломатов.
В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.
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