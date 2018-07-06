Решение ЕС о выделении Украине €1 млрд финансовой помощи вступит в силу 9 июля

Решение Совета ЕС о выделении Украине €1 млрд макрофинансовой помощи [опубликовано] (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ. L_.2018.171.01.0011.01.ENG&toc=OJ:L:2018:171:TOC) в Официальном журнале Евросоюза . Оно вступит в силу через три дня, то есть 9 июля.

Средства будут выделены Киеву в виде кредитов. Максимальный средний срок погашения каждого из них составляет 15 лет.

Ранее выделение Украине нового транша финансовой помощи одобрили послы ЕС, Европарламент и Совет ЕС. Средства будут выделены Киеву в течение 2,5 лет.

Это уже третья по счету программа макрофинансовой помощи Украине с 2014 года. В 2014 и 2015 годах страна должна была получить от Евросоюза соответственно €1,6 млрд и €1,8 млрд В итоге Киеву перечислили €2,81 млрд, еще €600 млн не были выделены, поскольку Украина выполнила не все необходимые условия.