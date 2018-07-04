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Российские дипломаты приняли участие в параде в Вашингтоне в честь Дня независимости США
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Российские дипломаты приняли участие в параде в Вашингтоне в честь Дня независимости США 

RT на русском 4 июля 2018
Фото: 360tv.ru
Сотрудники посольства России в Вашингтоне приняли участие в параде, который был приурочен ко Дню независимости США.
Об этом сообщается на странице дипмиссии в Facebook.
«Счастливого Дня независимости всем нашим друзьям в США! Лучший способ поздравить американцев с 4 июля — принять участие в городском параде», — указывается в заявлении.
На одной из фотографий видно, что россияне подарили мэру Вашингтона Муриэле Баузер талисман чемпионата мира по футболу в России — волка Забиваку.
Ранее президент России Владимир Путин направил американскому лидеру Дональду Трампу поздравление с Днём независимости США.
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