Лидеры стран НАТО проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии 12 июля

Об этом сообщается в программе саммита.

«12 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии», — указывается в заявлении.

Ранее украинский президент отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.