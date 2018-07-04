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Лидеры стран НАТО проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии 12 июля
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Лидеры стран НАТО проведут совместную встречу с президентами Украины и Грузии 12 июля 

RT на русском 1 час назад
Лидеры стран-членов Североатлантического альянса проведут совместную встречу с президентом Украины Петром Порошенко и главой Грузии Георгием Маргвелашвили 12 июля в рамках саммита НАТО.
Об этом сообщается в программе саммита.
«12 июля состоится заседание Североатлантического совета на уровне глав государств с участием президентов Украины и Грузии», — указывается в заявлении.
Ранее украинский президент отмечал, что мечтает о вступлении Украины в Евросоюз и НАТО до 2030 года.
В июле 2017 года политолог Андрей Золотарёв в беседе с ФАН заявил, что Украина вступит в Североатлантический альянс через 100—150 лет.
RT на русском: последние новости
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