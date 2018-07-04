Вершинин: военные РФ ежедневно ведут контакты с оппозицией на юге Сирии 

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Россия уверена, что ежедневные контакты с вооруженной сирийской оппозицией в южной зоне деэскалации в Сирии приведут к урегулированию ситуации в этом районе. Об этом заявил в среду журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
"Наши представители, в первую очередь военные, на ежедневной основе ведут контакты с представителями тех оппозиционных групп, которые не являются террористическими и которые выбирают путь политического урегулирования, — сказал он. — Эти контакты идут в ежедневном режиме, и, я уверен, что они принесут результаты".