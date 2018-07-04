В Евросоюзе прокомментировали предстоящий саммит России и США 

БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. В Евросоюзе не ожидают, что планируемые 16 июля переговоры лидеров США и РФ окажут влияние на подготовку саммита ЕС-Украина, позиции ЕС и США по Украине остаются прежними, заявил в среду журналистам источник в структурах ЕС.
Переговоры ЕС-Украина запланированы на 9 июля.
"Мы не ожидаем, что переговоры, о которых вы говорите, окажут прямой эффект на подготовку нашего саммита", — сказал источник в структурах ЕС на просьбу прокомментировать, какой планируемые 16 июля в Хельсинки переговоры могут послать месседж для переговоров с Украиной.
"Что касается конфликта на востоке Украины, уважения целостности и суверенитета, то США разделяют позиции ЕС", — добавил он.
Президенты России и США 16 июля встретятся в Хельсинки и обсудят широкий круг вопросов, накопившихся за последнее время. Это будет первая полноформатная встреча лидеров двух стран вне саммитов.