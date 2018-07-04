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Источник: ЕС не готов объявить на саммите с Киевом о предоставлении макрофинансовой помощи
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Источник: ЕС не готов объявить на саммите с Киевом о предоставлении макрофинансовой помощи 

ТАСС 4 июля 2018
ТАСС, 4 июля. ЕС не готов объявить на саммите с Украиной о предоставлении Киеву макрофинансовой помощи — источник.
ТАСС: последние новости
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