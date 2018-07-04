Польша не намерена быть «пятой колонной» США в Евросоюзе, заявил премьер

"Мы не являемся ничьей «пятой колонной». Наоборот, мы хотим быть посредниками между Соединенными Штатами и Европейским союзом", — сказал Моравецкий.

Отвечая на вопрос о том, что президент США Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону соглашение о свободной торговле в случае выхода из ЕС, Моравецкий заявил, что Варшава против такого решения. «Мы это категорически не поддерживаем», — сказал он.

По мнению польского премьера, выход Франции из Евросоюза — это «политическая фантастика».