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Польша не намерена быть «пятой колонной» США в Евросоюзе, заявил премьер
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Польша не намерена быть «пятой колонной» США в Евросоюзе, заявил премьер 

РИА Новости 4 июля 2018
ВАРШАВА, 4 июл — РИА Новости. Польша не хочет быть «пятой колонной» США в Евросоюзе, заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий на пресс-конференции в Страсбурге в среду.
"Мы не являемся ничьей «пятой колонной». Наоборот, мы хотим быть посредниками между Соединенными Штатами и Европейским союзом", — сказал Моравецкий.
Отвечая на вопрос о том, что президент США Дональд Трамп предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону соглашение о свободной торговле в случае выхода из ЕС, Моравецкий заявил, что Варшава против такого решения. «Мы это категорически не поддерживаем», — сказал он.
По мнению польского премьера, выход Франции из Евросоюза — это «политическая фантастика».
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