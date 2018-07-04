Меркель предупредила Трампа об ответе на импортные тарифы

Москва, 4 июля — «Вести. Экономика». Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила президента США Дональда Трампа о развязывании тотальной торговой войны после его угроз ввести крупные тарифы на импорт автомобилей из ЕС.

EPA-EFE/OMER MESSINGER

Обе стороны уже стали участниками торговых трений, поскольку Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий, сказала Меркель, добавив, что необходимо «помешать этому конфликту стать настоящей войной». Трамп в воскресенье заявил, что Европа «может быть так же плоха, как Китай» в торговле, поскольку он подтвердил, что он рассматривает вариант введения 25%-ных тарифов на импорт автомобилей из ЕС. ЕС введет тарифы на знаковые продукты США, в том числе бурбон, джинсы и мотоциклы Harley-Davidson, в качестве символического ответа на пошлины на металлы. Ссылаясь на жалобы Трампа на то, что ЕС и, вчастности, Германия, имеют крупный торговый профицит с США, Меркель сказала, что расчеты Трампа неверны, поскольку они основаны только на товарах, а не на услугах. "Если вы включаете такие услуги, как цифровые услуги, то у вас есть совершенно другой торговый баланс с США, показывающий излишек против ЕС", — отметила она. "Это почти старомодно включать в расчеты только товары, а не услуги", — сказала Меркель парламенту. Ранее Меркель заявила о своей поддержке «цифрового налога», который будет нацелен на транснациональные корпорации, такие как Amazon, Facebook или Google, которые подверглись критике из-за смещения доходов по всей Европе, чтобы платить более низкие налоги.