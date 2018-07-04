Россия отказала США в исполнении желаний в Сирии

По мнению Лаврова, такой подход слишком упрощен. «Это проецируется не только на Сирию, но и на весь регион. Иран, мол, должен отовсюду уйти, замкнуться в своих границах, и тогда везде наступит мир. Понятно, что это абсолютно нереалистично», — сказал глава дипломатического ведомства.

Он также отметил, что решить проблемы на Ближнем Востоке без участия ключевых стран региона невозможно.

1 июля стало известно, что президенты России и США Владимир Путин Дональд Трамп могут во время готовящейся встречи 16 июля в Хельсинки договориться, в том числе, о выводе иранских войск из Сирии. В Кремле такую возможность не прокомментировали.