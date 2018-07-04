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Россия отказала США в исполнении желаний в Сирии
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Россия отказала США в исполнении желаний в Сирии 

Lenta.ru 4 июля 2018
Фото: Lenta.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал нереалистичным уход Ирана из Сирии, как того требуют США. Его слова в среду, 4 июля, приводит «Интерфакс».
По мнению Лаврова, такой подход слишком упрощен. «Это проецируется не только на Сирию, но и на весь регион. Иран, мол, должен отовсюду уйти, замкнуться в своих границах, и тогда везде наступит мир. Понятно, что это абсолютно нереалистично», — сказал глава дипломатического ведомства.
Он также отметил, что решить проблемы на Ближнем Востоке без участия ключевых стран региона невозможно.
1 июля стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут во время готовящейся встречи 16 июля в Хельсинки договориться, в том числе, о выводе иранских войск из Сирии. В Кремле такую возможность не прокомментировали.
Иран вместе с Россией и Турцией является страной-гарантом сирийского мирного урегулирования. В октябре 2017 года сообщалось, что после освобождения Ракки, считавшейся столицей боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), одной из важнейших задач Вашингтона является недопущение возвращения восточной Сирии под контроль Дамаска или Ирана.
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