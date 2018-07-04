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Военные России, США и Иордании ведут диалог по ситуации с южной зоной деэскалации в Сирии
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Военные России, США и Иордании ведут диалог по ситуации с южной зоной деэскалации в Сирии 

RT на русском 4 июля 2018
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители Вооружённых сил России, США и Иордании ведут диалог по вопросу о южной зоне деэскалации в Сирии.
Как сообщает РИА Новости, Лавров заявил об этом на встрече с главой МИД Иордании Айманом ас-Сайфади.
Он отметил, что на встрече прежде всего планируется обсуждение процесса мирного урегулирования в Сирии с «особым акцентом» на юго-западную зону деэскалации.
«Мы отмечаем продолжающиеся полезные контакты между нашими военными, военными Иордании, военными Соединённых Штатов в рамках созданного в Аммане механизма и мониторингового центра по южной зоне деэскалации», — сказал Лавров.
Глава МИД Иордании, в свою очередь, выразил надежду на то, что Москва и Амман смогут наметить совместные шаги по проблеме мирного урегулирования в Сирии.
«Она очень сложная, мы хотим найти решение сложившихся там проблем, остановить страдания людей. Надеюсь, что сегодняшние переговоры будут конструктивными», — сказал ас-Сайфади.
Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с королём Иордании Абдаллой II ибн аль-Хусейном выразил обеспокоенность в связи с обстановкой юго-западе Сирии.
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