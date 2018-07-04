Военные России, США и Иордании ведут диалог по ситуации с южной зоной деэскалации в Сирии

Как сообщает РИА Новости, Лавров заявил об этом на встрече с главой МИД Иордании Айманом ас-Сайфади.

Он отметил, что на встрече прежде всего планируется обсуждение процесса мирного урегулирования в Сирии с «особым акцентом» на юго-западную зону деэскалации.

«Мы отмечаем продолжающиеся полезные контакты между нашими военными, военными Иордании, военными Соединённых Штатов в рамках созданного в Аммане механизма и мониторингового центра по южной зоне деэскалации», — сказал Лавров.

Глава МИД Иордании, в свою очередь, выразил надежду на то, что Москва и Амман смогут наметить совместные шаги по проблеме мирного урегулирования в Сирии.

«Она очень сложная, мы хотим найти решение сложившихся там проблем, остановить страдания людей. Надеюсь, что сегодняшние переговоры будут конструктивными», — сказал ас-Сайфади.