Соратник Саакашвили решил участвовать в выборах президента на Украине

По слова Деревянко, граждане Украины должны мыслить категориями блокчейн, робототехники, смарт-контрактов и Big Data вместо категорий коррупции, олигархии, бюрократии, а также борьбы с ними.

"Я иду в президенты, чтобы создать новую систему — систему неоэкономики и цифрового государства", — написал Деревянко.