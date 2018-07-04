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Соратник Саакашвили решил участвовать в выборах президента на Украине
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Соратник Саакашвили решил участвовать в выборах президента на Украине 

Газета.Ru 1 час назад
Соратник бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Юрий Деревянко заявил о намерении участвовать в выборах украинского президента. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
По слова Деревянко, граждане Украины должны мыслить категориями блокчейн, робототехники, смарт-контрактов и Big Data вместо категорий коррупции, олигархии, бюрократии, а также борьбы с ними.
"Я иду в президенты, чтобы создать новую систему — систему неоэкономики и цифрового государства", — написал Деревянко.
Ранее лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила, что будет бороться за пост президента Украины на выборах в 2019 году.
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