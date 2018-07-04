На Украине изъяли десятки тысяч единиц вывезенного из Донбасса оружия

Каждый участник военной операции в Донбассе привозит с собой после службы оружие, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос «Каждый, кто приехал с войны, привез с собой оружие — в той или иной степени», — заявил Матиос в эфире программы «Вечерний прайм» телеканала «112. Украина », передает РИА «Новости» По его словам, военнослужащие вывезли из зоны боевых действия «десятки тонн взрывчатки, сотни мин, тысячи гранат, десятки тысяч автоматов и пистолетов, миллиард патронов». Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.