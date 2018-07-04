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На Украине изъяли десятки тысяч единиц вывезенного из Донбасса оружия
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На Украине изъяли десятки тысяч единиц вывезенного из Донбасса оружия 

Деловая газета «Взгляд» 4 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Каждый участник военной операции в Донбассе привозит с собой после службы оружие, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
«Каждый, кто приехал с войны, привез с собой оружие — в той или иной степени», — заявил Матиос в эфире программы «Вечерний прайм» телеканала «112. Украина», передает РИА «Новости».
По его словам, военнослужащие вывезли из зоны боевых действия «десятки тонн взрывчатки, сотни мин, тысячи гранат, десятки тысяч автоматов и пистолетов, миллиард патронов».
Нелегальный оборот оружия на Украине заметно вырос из-за конфликта в Донбассе.
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