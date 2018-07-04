Белый дом позитивно оценил отношения с Израилем, сделав их доказательством успешности дипломатии Д. Трампа 

Вашингтон, 4 июля /Синьхуа/ — Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли во вторник позитивно оценил отношения США с Израилем, аргументируя глобальную популярность внешней политики, которую проводит администрация президента Дональда Трампа.
По его словам, отношения США с Израилем показывают, что внешнюю политику Вашингтона приветствует весь мир.
Отношения США с Израилем получили значительное развитие благодаря президенту, отметил Х. Гидли. Он одновременно высоко оценил совместные авиаудары по Сирии 13 апреля. Тогда Д. Трамп приказал совместно с Великобританией и Францией атаковать Сирию в ответ на якобы имевшие место в этой стране химические атаки.
Внешняя политика администрации Д. Трампа, характеризующаяся выходом из многосторонних международных соглашений и организаций и введением тарифов в отношении ряда стран и объединений, встретила критику мирового сообщества.
В частности, признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства США в этот город также вызвал возмущение и напряженность в регионе. —0—