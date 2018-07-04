Ещё
Белый дом позитивно оценил отношения с Израилем, сделав их доказательством успешности дипломатии Д. Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белый дом позитивно оценил отношения с Израилем, сделав их доказательством успешности дипломатии Д. Трампа 

ИА Синьхуа 4 июля 2018
Вашингтон, 4 июля /Синьхуа/ — Заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли во вторник позитивно оценил отношения США с Израилем, аргументируя глобальную популярность внешней политики, которую проводит администрация президента Дональда Трампа.
По его словам, отношения США с Израилем показывают, что внешнюю политику Вашингтона приветствует весь мир.
Отношения США с Израилем получили значительное развитие благодаря президенту, отметил Х. Гидли. Он одновременно высоко оценил совместные авиаудары по Сирии 13 апреля. Тогда Д. Трамп приказал совместно с Великобританией и Францией атаковать Сирию в ответ на якобы имевшие место в этой стране химические атаки.
Внешняя политика администрации Д. Трампа, характеризующаяся выходом из многосторонних международных соглашений и организаций и введением тарифов в отношении ряда стран и объединений, встретила критику мирового сообщества.
В частности, признание Вашингтоном Иерусалима столицей Израиля и перенос посольства США в этот город также вызвал возмущение и напряженность в регионе. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Влияние торговой войны между Китаем и США на китайскую экономику ограничено - китайский специалист Трое военнослужащих погибли, еще девять получили ранения в ходе учений на северо- западе Украины Ван И будет участвовать во встрече на уровне министров иностранных дел по ядерной проблеме Ирана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду14
Савченко избили в Киеве42
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение