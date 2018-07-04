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AP: Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу
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AP: Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп предложил совершить вторжение в Венесуэлу. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на знакомого с ситуацией американского чиновника.
По его словам, такое предложение американский лидер высказал в августе 2017 года во время обсуждения санкции против Венесуэлы.
"В ситуации с быстро разваливающейся Венесуэлой, которая угрожает региональной безопасности, почему США просто не могут вторгнуться в проблемную страну?" — спросил Трамп своих помощников.
Отмечается, что такой вопрос президента «ошеломил» Советника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера и госсекретаря США Рекса Тиллерсона, которые в настоящее время отправлены в отставку. Они предупредили Трампа о возможных негативных последствиях от военных действий. Позднее Трамп обсуждал «военный вариант» в отношении Венесуэлы с президентом Колумбии, а также в кулуарах Генассамблеи ООН.
Ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что США снимут санкции с Венесуэлы, если в страну «вернется демократия».
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