AP: Трамп рассматривал возможность военного вторжения в Венесуэлу

По его словам, такое предложение американский лидер высказал в августе 2017 года во время обсуждения санкции против Венесуэлы.

"В ситуации с быстро разваливающейся Венесуэлой, которая угрожает региональной безопасности, почему США просто не могут вторгнуться в проблемную страну?" — спросил Трамп своих помощников.