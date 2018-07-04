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Путин и Трамп могут создать группу по кибербезопасности
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Путин и Трамп могут создать группу по кибербезопасности 

News.ru 4 июля 2018
Российский посол в США Анатолий Антонов надеется, что после встречи в Хельсинки президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп примут решение о создании группы по кибербезопасности.
Антонов выразил уверенность, что лидеры двух стран будут обсуждать вопрос о предполагаемом «российском вмешательстве» в президентские выборы США.
«Надеюсь, что группа по кибербезопасности будет представлена в качестве результата грядущего саммита наших лидеров», — заявил он в интервью RT.
Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Они обсудят развитие двусторонних отношений и ключевые международные вопросы.
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