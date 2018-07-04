Путин и Трамп могут создать группу по кибербезопасности

Антонов выразил уверенность, что лидеры двух стран будут обсуждать вопрос о предполагаемом «российском вмешательстве» в президентские выборы США.

«Надеюсь, что группа по кибербезопасности будет представлена в качестве результата грядущего саммита наших лидеров», — заявил он в интервью RT.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Они обсудят развитие двусторонних отношений и ключевые международные вопросы.