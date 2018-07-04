Ещё
Трамп пожелал США никогда не воспользоваться своим новейшим вооружением
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп пожелал США никогда не воспользоваться своим новейшим вооружением 

Российская Газета 4 июля 2018
Фото: Российская Газета
Президент США Дональд Трамп выступил с очередной патетической речью, на сей раз посвященной вооруженным силам страны.
Оправдывая рост военных расходов, которые по-прежнему остаются самыми высокими в мире, хозяин Белого дома не без пафоса выразил надежду на то, что Соединенным Штатам никогда не придется воспользоваться своим новейшим оружием. Речь Трампа, приуроченная к предстоящему Дню независимости, опубликована на сайте Белого дома.
Президент гордо заявил о том, что на военный бюджет в текущем финансовом году удалось выбить у конгресса 700 млрд долларов, что станет рекордными тратами на оборонку. В следующем году на военную машину США предполагается пустить на 16 млрд больше. Эти расходы, напомним, обоснованы в новой стратегии нацбезопасности Вашингтона. Эксперты Пентагона открыто делают ставку на стратегическое сдерживание РФ и КНР и конкуренцию с этими странами в военной сфере. Кроме того, в военно-политический лексикон американского истеблишмента вернулись такие понятия, как «страны-изгои», характерные для времен Джорджа Буша-младшего.
Напомним, что еще этой весной, до неожиданной «разрядки» между Вашингтоном и Пхеньяном, Дональд Трамп также давал понять, что Америка готова применить в отношении КНДР новейшие, в том числе ядерные арсеналы «в целях самообороны».
Российская Газета: последние новости
Ситуацию в Сирии обсудят на внеочередном заседании Совбеза ООН Ополченец ДНР погиб при обстреле со стороны ВСУ Президент Колумбии отверг вооруженный конфликт с Венесуэлой
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва ушла под воду14
Савченко избили в Киеве42
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло19
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
03:57
«Трудно сказать, что санкции против России эффективны»
В мире Статьи
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение