Трамп пожелал США никогда не воспользоваться своим новейшим вооружением

Президент США Дональд Трамп выступил с очередной патетической речью, на сей раз посвященной вооруженным силам страны.

Оправдывая рост военных расходов, которые по-прежнему остаются самыми высокими в мире, хозяин Белого дома не без пафоса выразил надежду на то, что Соединенным Штатам никогда не придется воспользоваться своим новейшим оружием. Речь Трампа, приуроченная к предстоящему Дню независимости, опубликована на сайте Белого дома.

Президент гордо заявил о том, что на военный бюджет в текущем финансовом году удалось выбить у конгресса 700 млрд долларов, что станет рекордными тратами на оборонку. В следующем году на военную машину США предполагается пустить на 16 млрд больше. Эти расходы, напомним, обоснованы в новой стратегии нацбезопасности Вашингтона. Эксперты Пентагона открыто делают ставку на стратегическое сдерживание РФ КНР и конкуренцию с этими странами в военной сфере. Кроме того, в военно-политический лексикон американского истеблишмента вернулись такие понятия, как «страны-изгои», характерные для времен Джорджа Буша-младшего