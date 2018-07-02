В Белом доме заявили, что США «согласны на несогласие» с Россией по Крыму 

Соединённые Штаты «согласны на несогласие» с российской позицией относительно относительно принадлежности Крыма, при этом американский санкции останутся в силе, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.
«Мы согласны на несогласие по этому поводу, наши крымские санкции против России останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине», — сказала она, отвечая на вопрос, возможно ли признание США Крыма российским.
Ранее советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что признание Крыма частью России не соответствует позиции Соединённых Штатов.
При этом американский президент Дональд Трамп не исключил возможности признания Крыма российским.
В Совете Федерации, комментируя ФАН заявление американского президента, отметили, что Трамп подал сигнал о готовности обсуждать тему Крыма.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.