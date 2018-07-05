Ещё
Тет-а-тет в Хельсинки: Путин и Трамп могут заключить конкретные договоренности
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Тет-а-тет в Хельсинки: Путин и Трамп могут заключить конкретные договоренности 

Вести.Ru 5 июля 2018
Фото: ТК «Звезда»
Конкретные договоренности от встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки ждет американский посол в России Джон Хантсман. 16 июля президенты вначале встретятся один на один, а затем пройдет встреча в расширенном составе и рабочий ланч.
Посол США в России пояснил, что Дональд Трамп прибудет с саммита НАТО в Брюсселе в Хельсинки 15 июля. Вечером он встретится с сотрудниками американского диппредставительства в столице Финляндии, а 16 июля Трамп проведет переговоры с президентом Финляндии. После саммита с Путиным президент США отправится домой, сообщает РИА Новости.
По мнению Джона Хантсмана, встреча в верхах между Путиным и Трампом поможет снизить напряженность в российско-американских отношениях и приведет к возобновлению конструктивного взаимодействия двух стран.
"Президент стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношениях, — пояснил американский дипломат. — Защита американского народа и американских интересов, в том числе интересов наших союзников и партнеров".
Джон Хантсман считает, что мяч в игре находится на российской стороне. При этом он добавил, что хорошие отношения Москвы и Вашингтона будут полезны как для США, так и для России. Но при этом, добавил Хантсман, президент США продолжит «привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия».
Встреча на высшем уровне Путина и Трампа в Хельсинки — первый полноформатный саммит глав двух стран без привязок к каким-то другим международным мероприятиям. В 2017 году Путин и Трамп впервые встретились в Гамбурге на полях G20, а затем коротко пообщались во Вьетнаме в ноябре 2017 года на саммите АТЭС.
Вести.Ru: последние новости
США - Китай: экономическая война набирает обороты Коротченко: Трамп подарил "индейцу" Порошенко неисправные противотанковые "бусы" Мнучин заявил, что Трамп не хочет выходить из ВТО
Комментарии  Ещё 33 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве32
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло17
Москва ушла под воду10
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение