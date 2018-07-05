Тет-а-тет в Хельсинки: Путин и Трамп могут заключить конкретные договоренности

Посол США в России пояснил, что Дональд Трамп прибудет с саммита НАТО Брюсселе в Хельсинки 15 июля. Вечером он встретится с сотрудниками американского диппредставительства в столице Финляндии , а 16 июля Трамп проведет переговоры с президентом Финляндии. После саммита с Путиным президент США отправится домой, сообщает РИА Новости

По мнению Джона Хантсмана, встреча в верхах между Путиным и Трампом поможет снизить напряженность в российско-американских отношениях и приведет к возобновлению конструктивного взаимодействия двух стран.

"Президент стремится к этой встрече в интересах национальной безопасности США, чтобы определить, хочет ли Россия достичь прогресса в наших двусторонних отношениях, — пояснил американский дипломат. — Защита американского народа и американских интересов, в том числе интересов наших союзников и партнеров".

Джон Хантсман считает, что мяч в игре находится на российской стороне. При этом он добавил, что хорошие отношения Москвы и Вашингтона будут полезны как для США, так и для России. Но при этом, добавил Хантсман, президент США продолжит «привлекать Россию к ответственности за ее злонамеренные действия».