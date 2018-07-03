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Комитет сената поддержал выводы о якобы вмешательстве России в выборы в США
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Комитет сената поддержал выводы о якобы вмешательстве России в выборы в США 

РИА Новости 3 июля 2018
Фото: Деловая газета "Взгляд"
РИА Новости: Комитет сената по разведке в целом поддержал выводы спецслужб, что Россия якобы вмешивалась в выборы в США — документ
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