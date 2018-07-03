Помпео посетит Мексику 13 июля 

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Мексику в пятницу, 13 июля. Об этом сообщили в мексиканском внешнеполитическом ведомстве.
«Он встретится с президентом Энрике Пеньей Ньето, главой МИД Луисом Видегараем и победителем президентских выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудят вопросы в области миграции, торговли и двусторонних отношений.
Ранее Обрадор сообщил, что в ходе переговоров обсудил с американским президентом Дональдом Трампом заключение «всеобъемлющего соглашения» между Мексикой и США, которое позволит сократить миграцию и повысить уровень безопасности.