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Обрадор планирует работать с действующим правительством Мексики по НАФТА
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Обрадор планирует работать с действующим правительством Мексики по НАФТА 

РИА Новости 2 часа назад
МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен работать с действующей командой переговорщиков с США и Канадой по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.
"Та же команда пока останется. У меня есть информация, что они не сделали плохих вещей. Это и министр экономки, и глава МИД. Мы будем помогать, содействовать им", — заявил Лопес Обрадор после встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето.
Он сообщил также, что пока его встреча с президентом США Дональдом Трампом не планируется, однако в ближайшее время Мексику посетит госсекретарь США Майк Помпео.
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