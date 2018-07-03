Обрадор планирует работать с действующим правительством Мексики по НАФТА 

МЕХИКО, 3 июл — РИА Новости. Победитель президентских выборов в Мексике Андрес Мануэль Лопес Обрадор намерен работать с действующей командой переговорщиков с США и Канадой по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.
"Та же команда пока останется. У меня есть информация, что они не сделали плохих вещей. Это и министр экономки, и глава МИД. Мы будем помогать, содействовать им", — заявил Лопес Обрадор после встречи с действующим президентом Энрике Пеньей Ньето.
Он сообщил также, что пока его встреча с президентом США Дональдом Трампом не планируется, однако в ближайшее время Мексику посетит госсекретарь США Майк Помпео.