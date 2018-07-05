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Трамп призвал конгресс прогнать мигрантов из США
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Трамп призвал конгресс прогнать мигрантов из США 

Газета.Ru 5 июля 2018
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал конгресс принять закон об иммиграции и прогнать нелегальных мигрантов из страны.
"Обеспечивающие на границе порядок службы отлично выполняют свою работу, но законы, которым они вынуждены подчиняться, являются безумными. Когда люди с детьми или без них проникают в нашу страну, им надо сказать, чтобы они ушли", — написал Трамп.
По его словам, нелегальных мигрантов необходимо депортировать из США без решения суда.
Он также подчеркнул, что конгрессу США следует принять разумный и обоснованный закон об иммиграции.
Ранее Трамп заявил, что законы США, которые требуют судебного решения для депортации нелегальных мигрантов, являются «самыми глупыми в мире».
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