Южная Корея включила 250 кандидатов в список для встречи разделенных семей

Встречи разделенных войной семей состоятся 20-26 августа.

Включенные в список кандидаты были отобраны из 500 семей на основании их состояния здоровья и желания встретиться с родными, проживающими в КНДР.

Ранее сообщалось, что группа американских чиновников встретилась с северокорейскими коллегами в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.