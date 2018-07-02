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Южная Корея включила 250 кандидатов в список для встречи разделенных семей
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Южная Корея включила 250 кандидатов в список для встречи разделенных семей 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Южнокорейский Комитет Красного креста включил 250 семей в предварительный список для участия во встречах между разделенными войной родственниками из Южной Кореи и КНДР, передает РИА «Новости».
Встречи разделенных войной семей состоятся 20-26 августа.
Включенные в список кандидаты были отобраны из 500 семей на основании их состояния здоровья и желания встретиться с родными, проживающими в КНДР.
Ранее сообщалось, что группа американских чиновников встретилась с северокорейскими коллегами в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Южной Кореи.
Представители двух стран обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе саммита с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня.
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