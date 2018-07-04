Ещё
Роухани обвинил США в поддержке ИГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Роухани обвинил США в поддержке ИГ 

Газета.Ru 4 июля 2018
Фото: Iranian Presidency/AP
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что США и Израиль поддерживают террористическую группировку «Исламское государство». Об этом сообщает РИА «Новости».
"Мы одержали верх над ИГ, несмотря на их поддержку со стороны США и Израиля", — сказал Роухани.
Он также добавил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном навредил Вашингтону.
По его словам, выход США из ядерной сделки «никому не пошел на пользу».
Ранее сообщалось, что Роухани пообещал поставить США «на колени».
Он также подчеркнул, что Иран «не будет капитулировать перед США».
"Исламское государство" — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
Газета.Ru: последние новости
Волкер пояснил позицию США по поводу признания Крыма российским Замглавы МИД России и посол Израиля обсудили Сирию В Кремле допустили личную беседу Путина и Трампа в Хельсинки
Комментарии  Ещё 37 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко избили в Киеве35
Москва ушла под воду10
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло18
В московском метро произошло самоубийство92
«Закадычный друг» Трампа вляпался в громкий скандал13
Видео
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:07
На Украине не летают «Джавелины»
Оружие Армия
01:45
МЧС сделало предупреждение москвичам
Общество Новости Москвы
00:42
Лукашенко поверил в братство славян
СНГ В мире
02:44
В московском метро произошло самоубийство
Происшествия
00:41
В Солсбери произошло еще одно отравление
Происшествия В мире
03:57
В деле Рыбкы появился «иностранный осведомитель»
Шоу-бизнес
00:35
Меркель высказалась об отношениях Россия-НАТО
В мире
01:24
10 лет кризисов: когда заработает безвиз с Европой
Политика Статьи
00:15
В Румынии рухнул МиГ-21
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение