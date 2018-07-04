Роухани обвинил США в поддержке ИГ

"Мы одержали верх над ИГ, несмотря на их поддержку со стороны США и Израиля", — сказал Роухани.

Он также добавил, что выход США из ядерного соглашения с Ираном навредил Вашингтону.

По его словам, выход США из ядерной сделки «никому не пошел на пользу».

Ранее сообщалось, что Роухани пообещал поставить США «на колени».

Он также подчеркнул, что Иран «не будет капитулировать перед США».