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Трамп обсудил с Обрадором торговлю и безопасность на границе
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Трамп обсудил с Обрадором торговлю и безопасность на границе 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВАШИНГТОН, 2 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговорил по телефону с избранным президентом Мексики Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и обсудил торговлю, а также помощь в вопросе о границе.
"Мы говорили о безопасности на границе, торговле, (зоне свободной торговли) НАФТА и отдельном (торговом) соглашении между США и Мексикой", — сказал Трамп журналистам.
По словам главы Белого дома, он надеется, что новый президент Мексики «поможет с границей».
Кандидат Лопес Обрадор продолжает уверенно лидировать по итогам выборов, набирая более половины голосов.
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