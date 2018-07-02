Трамп обсудил с Обрадором торговлю и безопасность на границе

"Мы говорили о безопасности на границе, торговле, (зоне свободной торговли) НАФТА и отдельном (торговом) соглашении между США и Мексикой", — сказал Трамп журналистам.

По словам главы Белого дома, он надеется, что новый президент Мексики «поможет с границей».

Кандидат Лопес Обрадор продолжает уверенно лидировать по итогам выборов, набирая более половины голосов.