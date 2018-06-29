Путин и Трамп заставили Грибаускайте насторожиться

Ранее о встрече президентов России и США, которая состоится 16 июля в Хельсинки , сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков

Как известно, Грибаускайте отзывается критически о предложениях налаживания политических контактов своей страны с РФ.

Ранее глава правительства Саулюс Сквернялис не раз отмечал ненормальность того факта, что Литва является единственным государством Евросоюза , у которого нет каналов на политическом уровне для диалога с соседней Россией.

Вопрос стал объектом политической дискуссии. Грибаускайте заявила, что предлагавшееся премьером возобновление работы двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству нецелесообразно. Глава МИД Линас Линкявичюс отметил, что рабочие отношения между Литвой и Россией на повседневном неполитическом уровне не прерывались и продолжаются, но на высоком уровне их возобновление не планируется.