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Путин и Трамп заставили Грибаускайте насторожиться
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Путин и Трамп заставили Грибаускайте насторожиться 

Вести.Ru 29 июня 2018
Фото: Вести.Ru
Находясь в Брюсселе, президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Литва с настороженностью ожидает встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, передает ТАСС. «Посмотрим, что произойдет. Особых ожиданий нет, есть очень много настороженности», — сказала она.
Ранее о встрече президентов России и США, которая состоится 16 июля в Хельсинки, сообщил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
Как известно, Грибаускайте отзывается критически о предложениях налаживания политических контактов своей страны с РФ.
Ранее глава правительства Саулюс Сквернялис не раз отмечал ненормальность того факта, что Литва является единственным государством Евросоюза, у которого нет каналов на политическом уровне для диалога с соседней Россией.
Вопрос стал объектом политической дискуссии. Грибаускайте заявила, что предлагавшееся премьером возобновление работы двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому, гуманитарному и культурному сотрудничеству нецелесообразно. Глава МИД Линас Линкявичюс отметил, что рабочие отношения между Литвой и Россией на повседневном неполитическом уровне не прерывались и продолжаются, но на высоком уровне их возобновление не планируется.
Впервые Путин и Трамп провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не было, но президенты пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. Также почтиа полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США он с Путиным провел несколько телефонных разговоров, последний — 20 марта 2018 года.
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