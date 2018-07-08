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Конгрессмен США о политике Трампа: американская мечта превратилась в кошмар
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Конгрессмен США о политике Трампа: американская мечта превратилась в кошмар 

Газета.Ru 3 часа назад
Член палаты представителей американского конгресса демократ Филемон Вела раскритиковал политику администрации главы государства Дональда Трампа, которая привела к миграционному кризису на американо-мексиканской границе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление конгрессмен сделал во время открывающей сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине. По словам Вела, он обеспокоен кризисом разделения семей в США.
"Я считаю ужасным то, что правительство решило, что причинение страданий людям отвечает национальным интересам США. Тысячи семей были разделены из-за этой бесчеловечной политики", — заявил Вела.
Он также напомнил о решении суда США, который распорядился прекратить эту политику.
"Сегодня для тысяч родителей и детей американская мечта превратилась в американский кошмар", — сказал Вела.
Он также признал, что иммиграция связана с рисками, но подчеркнул, что нужно на них идти, а миграционные правила должны быть гуманными.
Ранее сообщалось, что в США 49% граждан считают президента Дональда Трампа расистом.
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