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Сенатор от Крыма: обещания Трампа «подумать» мы слышим уже два года
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Сенатор от Крыма: обещания Трампа «подумать» мы слышим уже два года 

Газета.Ru 30 июня 2018
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что в обещании президента США Дональда Трампа «подумать» над вопросом признания Крыма российской территорией нет ничего нового, передает НСН.
Ранее президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналистов, не исключил, что Крым будет признан российской территорией. Также Трамп счел возможным пересмотр санкционной политики Вашингтона в отношении Москвы. Полуостров воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором больше 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав РФ.
"Признание Трампа, что этот вопрос будет им рассмотрен, для нас не является удивительным, потому что еще в своей предвыборной программе он высказывался о том, что не возражает с позицией СМИ, что Крым следует признать частью России.
Мы понимаем, что признание Крыма — вопрос геополитический для определенного ряда стран, поэтому сегодня это высказывание не оцениваем никак", — заявила она.
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