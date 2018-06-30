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В ДНР готовы к «хлебному» перемирию
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В ДНР заявили о готовности соблюдать «хлебное» перемирие 

РИА Новости 30 июня 2018
Фото: РИА Новости
Ополчение самопровозглашенной Донецкой народной республики полностью готово соблюдать договоренности о новом перемирии, которое вступает в силу 1 июля, заявил в субботу журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.
Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в среду в Минске согласовала режим прекращения огня с 1 июля.
"В ходе Минской встречи была достигнута договоренность, о начале "хлебного" перемирия с 1 июля 2018 года. Со своей стороны заверяем о полной готовности соблюдения данного решения и заставим украинское командование придерживаться достигнутого соглашения", — сказал Безсонов.
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